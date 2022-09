Pendant onze ans, le Pr Christian Riché, alias " Monsieur Rungis ", a été une source de la journaliste Anne Jouan. Expert à l'Agence française du médicament depuis sa création en 1993 suite au scandale du sang contaminé, il dévoile dans ce livre, de l'intérieur, le fonctionnement d'une institution censée assurer la sécurité sanitaire mais au sein de laquelle certains sont souvent plus préoccupés par leurs liens avec l'industrie pharmaceutique et leurs propres intérêts. " Monsieur Rungis " – qui a aidé le Dr Irène Frachon dans son combat pour faire interdire le Mediator – détaille ainsi son audition musclée par l'Inspection générale des affaires sociales, pas vraiment intéressée par sa vérité. Il confie comment l'Agence a maltraité la lanceuse d'alerte. Mais explique aussi que tous les scandales n'ont pas leur héroïne et que de nombreuses histoires ne sont jamais arrivées jusqu'au grand public : la roulette russe avec un lot de produits sanguins contenant des fractions du virus du Sida ; la demande pour modifier un rapport afin de satisfaire un industriel ; le " On peut s'arranger " d'un laboratoire face aux graves effets secondaires d'un médicament. Ou encore la sollicitation d'experts pour retarder l'interdiction d'un herbicide toxique... Tout est ici raconté. Pressions, menaces, petits arrangements entre amis, méthodes de barbouzes : ce livre aux frontières du polar et de l'enquête journalistique éclaire les recoins obscurs de la gestion de la santé publique en France et dévoile les coulisses de l'affaire du Mediator.