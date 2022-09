La Maison Dieu N° 309

Hélène Bricout _ Les traductions françaises de l'Ordo celebrandi matrimonium. Le témoignage d'une maturation théologique et pastorale Andrea Bozzolo _ Mariage et foi Philippe Bordeyne _ Revisiter les liens entre baptême et mariage à partir des réalités familiales Marc Homedes-Palau _ Le mariage : une consécration sacramentelle ? Un status quaestionis Andrea Grillo _ La bénédiction du mariage dans l'histoire, entre système théologique et système juridique Bertrand Dumas _ Le ressourcement mutuel du mariage et de l'eschatologie. Une contribution à la réflexion théologique Varia Martin Troupeau _ Comment distinguer en français les termes sacerdos et presbyter ? Nouvelle traduction du Missel romain Olivier Praud _ Au service d'un art de célébrer la foi : accueillir la nouvelle traduction du Missel romain Les livres Abstracts