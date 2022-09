Levain gourmand. 40 recettes sucrées pour utiliser son levain autrement

Découvrez une manière gourmande d'utiliser votre levain ! Le levain est un agent levant naturel qui se développe lorsqu'on mélange de la farine et de l'eau et qu'on laisse fermenter le tout plusieurs jours. Si on l'utilise surtout pour faire du pain, son usage en pâtisserie est beaucoup moins connu et répandu. Pourtant, contrairement à la levure de boulanger, les atouts du levain sont nombreux : en plus de son pouvoir levant il agit comme un exhausteur de goût, donne du moelleux et du fondant et enrichit les préparations en bons probiotiques et postbiotiques. Dans la lignée de son premier livre, Levain, mon guide pas à pas pour l'apprivoiser, Valérie Zanon nous révèle sa méthode simple et quasi inratable pour réaliser son levain en 6 jours et décline son utilisation en 40 recettes sucrées. A vous les gourmandises réconfortantes et les desserts de tout horizon : crèmes dessert au caramel, madeleines, beghirs, chouquettes, viennoiseries, kouign- amann, panettone, zlabias ou, plus étonnante, la glace au levain...