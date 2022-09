Bâtir un organisation collaborative. Activez les leviers de transformation !

Nous quittons un monde où les relations sont en silo et hiérarchisées, pour un monde où l'on travaille en équipes multicompétentes associant des liens forts entre pairs et des modes hybrides de travail. Il nous revient de réinventer le travail en nous appuyant sur de nouveaux leviers et sur des pratiques managériales collaboratives. Illustré par de nombreux témoignages et exemples issus du terrain, ce guide vous invite à dresser un état des lieux de votre équipe ou de votre organisation pour adopter de bonnes pratiques et la posture adéquate en tant que dirigeant ou manager. Une cinquantaine d'outils originaux (coleadership tournant, processus de décision par consentement...) vous permettront de construire votre propre démarche en vous inspirant d'entreprises ayant réussi leur transformation collaborative (Poult, Michelin, etc.). Visuel et pratique, c'est l'ouvrage indispensable pour activer les bons leviers de la transformation !