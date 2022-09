Je voulais juste sortir d'ici

Ce n'était pas son choix et pourtant, voilà quelques années déjà que Julia est dans cet EPHAD. Arrive le confinement, avec tout ce que cela implique, et Julia, tout comme les autres résidents, vit les restrictions comme une véritable punition. La distanciation, les gestes barrières, l'isolement, toutes ces choses qu'on leur impose perturbent au plus haut point leurs petites habitudes. Certains, même, en perdent leurs repères. Chacun à sa manière va tenter de surmonter cette terrible épreuve, ce qui, pour beaucoup, n'est pas gagné d'avance. Quant à Julia, elle n'a pas dit son dernier mot...