En finir avec la rivalité féminine

Une exploration féministe d'un tabou Une réalité à affronter pour la surmonter La rivalité féminine serait-elle un mythe inventé par les hommes ? Une fable que la sororité d'aujourd'hui rend caduque ? En réalité, une lutte sans merci oppose de nombreuses femmes. Au travail, en famille, entre amies, aucun domaine n'est épargné par cette guerre secrète et inavouable qui concerne la réussite, le pouvoir et l'apparence. Si la rivalité féminine est taboue, c'est parce qu'elle est considérée comme contraire à la " nature " des femmes. Alors que chez les hommes la compétition et l'agressivité sont acceptées, voire valorisées ! Et c'est justement parce qu'il est nié que cet antagonisme peut devenir dangereux. -Ce livre permet de comprendre comment l'intériorisation d'une pensée misogyne et la peur de passer pour une " hystérique " empêchent les femmes de voir la rivalité comme un processus naturel et sain. L'histoire, la psychologie et la biologie sont convoquées dans cette exploration passionnante. -Il comporte des témoignages et des études scientifiques, pour aider les femmes à prendre confiance en elles et à appréhender la compétition de façon apaisée. -Il propose des conseils pratiques pour une véritable sororité, inspirés d'exemples modernes et des traditions.