Tous ceux qui connaissent un succès durable possèdent une force mentale. Que vous soyez athlète, dirigeant d'entreprise, enseignant, parent, étudiant, entrepreneur, auteur... quel que soit votre domaine d'expertise, apprenez à renforcer votre esprit, à rester ferme devant l'adversité et à traverser les tempêtes avec courage et grâce ! Vous sentez-vous dépassé par les événements ? Etes-vous épuisé et accablé par le stress ? Avez-vous envie d'abandonner dès que vous vous trouvez dans une situation difficile ? Imaginez-vous en train d'affronter avec audace tous les obstacles auxquels vous faites face ! Avec "Développez votre force mentale", vous découvrirez : - en quoi la force mentale diffère du courage (la plupart des gens pensent à tort qu'il s'agit de la même chose) ; - les sept principaux traits de caractère que les personnes mentalement fortes adoptent pour surmonter tous les problèmes qu'elles rencontrent ; - comment la force mentale est étroitement liée à la maîtrise des émotions ; - les cinq habitudes quotidiennes que vous devez adopter pour renforcer votre esprit et votre détermination ; - pourquoi la volonté et la motivation ne sont pas fiables (et comment la force mentale l'emporte sur les deux) ; - les cinq astuces simples pour contrôler vos impulsions et remettre à plus tard la gratification ; - comment les Navy SEALs (la principale force spéciale de la marine de guerre des Etats-Unis) développent leur force mentale (et cinq tactiques surprenantes qu'ils emploient pour y parvenir). Et avec ses 18 exercices conçus pour vous aider à mettre en pratique les conseils et les tactiques apprises, vous pouvez commencer à les mettre en application dès aujourd'hui.