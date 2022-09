Bolivie. 8e édition

Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir la Bolivie Toutes les informations pratiques pour préparer son séjour et éviter les casse-tête : les moyens de transport, l'hébergement pour tous les budgets, la sécurité, les conseils pour bien dépenser son argent... Des cartes et plans détaillés, ainsi qu'une plus grande couverture des moyens de transport pour se repérer plus facilement et être autonome dans ses déplacements. Un chapitre consacré à la diversité environnementale de la Bolivie, des plaines arides à la forêt tropicale, des lacs salés aux sommets de la cordillère des Andes. Une section dédiée à la cuisine bolivienne. Un chapitre consacré aux enfants : sites, activités et conseils pratiques pour réussir son périple familial au pays des lamas. Plusieurs suggestions d'itinéraires pour découvrir le pays et un chapitre très complet consacré aux activités de plein air : alpinisme, randonnée et trekking, VTT, rafting et kayak, 4x4, équitation, observation d'animaux... Des chapitres spécifiques pour aller au coeur de l'histoire du pays et de la culture amérindienne.