Au bout du museau. La révolution zoothérapeutique

Quand l'animal devient un thérapeute ! De plus en plus utilisée en établissements (écoles, hôpitaux, etc.), la zoothérapie dynamise l'accompagnement au quotidien et soutient la pratique des professionnels du milieu de la santé et des services sociaux. Personnes atteintes de démence ou du syndrome de Gilles de la Tourette, nouveaux arrivants, jeunes en retard de langage, étudiants universitaires souffrant de l'anxiété de performance ou enfants dits " de bout de ligne ", tous bénéficient de cette connexion authentique entre humain et animal. Après 15 ans d'une carrière prolifique et mouvementée à explorer les différentes possibilités qu'offre cette discipline, Audrey Desrosiers pose ici un regard singulier sur les recherches et les percées inouïes dans ce domaine, ainsi que sur les revers comme les moments de grâce de son travail. Avec son style unique et décoiffant, elle nous présente divers outils zoothérapeutiques efficaces et originaux, tout en faisant un survol de leurs effets positifs sur la santé globale : une meilleure expression des émotions, une réduction des tensions, une amélioration de la condition physique, entre autres bienfaits. Entrez dans le monde merveilleux de la thérapie animale et découvrez comment un lapin, un chiot, un cheval ou même un alpaga peuvent devenir de véritables agents de guérison.