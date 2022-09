La voleuse de ballons

Allumer la mèche. Embraser la nuit. Dans un monde divisé entre les Ghadaeans, la caste dominante, et les Haris oppressés, Khadija, 16 ans, arrive en âge de se marier. Mais la jeune fille est un esprit libre qui refuse qu'on lui impose comment vivre sa vie. Alors lorsque son père lui trouve un prétendant, elle s'enfuit dans un ballon volé. Le vent la dépose sur une terre inconnue, chez un jeune homme apprenti souffleur de verre, Jacob, qui appartient à la caste des opprimés... Exploités depuis trop longtemps, les Haris brûlent d'une envie de vengeance, et le leader de leur groupe terroriste, les Hareefs, l'a bien compris. Bientôt, une véritable révolution menace de tout éclater : le monde de Khadija et Jacob, et par la même occasion leur amitié. A coup de magie illégale et d'invocations de puissants djinns, les rebelles gagnent du terrain. Nos deux héros vont devoir choisir quel monde ils souhaitent sauver. Et s'il s'agit du même...