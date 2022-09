Vos anges gardiens. Des guides pour enchanter votre vie !

Se connecter aux énergies angéliques pour aller à la rencontre de soi. On parle souvent de nos Anges gardiens dans la vie, en particulier lorsque l'on est en recherche de protection, d'indulgence, de secours... Mais savez-vous qu'il existe une autre façon de ressentir son Ange Gardien : ils peuvent vous faciliter la vie au quotidien, éclairer votre chemin de vie et vous prodiguer une source d'énergie et d'amour illimitée, abondante et inconditionnelle ! Il vous suffit pour cela d'entrer en communication directe avec eux. Voilà ce à quoi vous convie ce livre lumineux sur les anges. Carole Huriot, médium, vous mène à la découverte du monde angélique, puis vous éclaire et vous initie à toutes les méthodes et pratiques qui s'offrent à vous. Comment se relier au monde angélique ? En quoi cela consiste-t-il ? Comment repérer et interpréter les signes ? De quelle manière s'adresser à nos anges ? Comment se connecter au bon plan vibratoire ? Couleurs, plumes, nombres, heures miroirs... Vous y retrouverez aussi tout un décryptage des symboliques liées aux anges. En développant ce mode de communication intérieure vous ouvrirez votre coeur à la lumière cosmique et entrerez dans la dimension énergétique de votre Etre. Entrer en communication avec vos Anges devient une démarche personnelle lumineuse pour aller à la rencontre de vous-même et éclairer votre chemin de vie dans l'harmonie et l'équilibre, sur le chemin de l'ouverture du coeur !