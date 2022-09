Oracle des Dieux Egyptiens

Un magnifique coffret de 36 cartes oracle pour se connecter à la sagesse des divinités égyptiennes. Cet oracle est composé de 36 cartes superbement illustrées, représentant les divinités égyptiennes les plus célèbres : Rê, Osiris, Isis, Seth, Horus, Thot... En compagnie de ces déesses et dieux, vous parcourrez un chemin initiatique jalonné de messages, de signes et de symboles sacrés. Grâce à leurs conseils avisés, vous pourrez vous dépouiller de vos peurs et de vos croyances limitantes pour bâtir votre vie avec confiance et sérénité. Vous deviendrez alors l'artisan de votre propre destinée.