Agir pour le climat avec son épargne

Saviez-vous que le premier poste d'émissions de CO2 d'un foyer est en réalité constitué par son épargne ? 3 000 ? déposés sur un compte courant dans une grande banque classique française pendant une année pollue autant qu'un vol Paris-New York. De façon indirecte, bien sûr. Car les banques traditionnelles financent encore massivement les énergies fossiles. L'objet de ce livre est d'aborder dans sa globalité, avec simplicité et pédagogie, un sujet encore méconnu : l'action climatique par l'intermédiaire de l'épargne. Cet ouvrage fait un tour d'horizon des solutions de placements à impact pour le climat, des plus simples (le compte courant) aux plus engagées (le don).