Former par le Design. Points de repère et retours d'expériences pédagogiques

Un nombre croissant de formations supérieures (écoles d'ingénieur, de commerce, de sciences politiques, sciences sociales, santé ...) mobilisent des méthodes inspirées du design thinking pour faire travailler leurs étudiants en mode projet autour de problématiques complexes. Notre constat est que ces initiatives manquent souvent de compréhension des principes du design, des enjeux pédagogiques et de la palette d'activités inspirées du design que l'on peut faire faire aux étudiants, et qui vont bien au-delà des outils souvent simplifiés du design thinking. L'ambition de ce livre est donc de fournir des points de repère à la fois théoriques et méthodologiques pour aider enseignants et responsables pédagogiques à mobiliser tout le potentiel du design dans leur pédagogie du projet. L'ouvrage fait le point sur l'évolution des pratiques du Design ainsi que sur les principes clés de la pensée Design. Il offre un panorama des défis pédagogiques que posent l'adoption des pratiques de design dans l'enseignement, et présente quatre études de cas détaillées de cette mise en place dans des formations interdisciplinaires mêlant innovation, sciences sociales, sciences politiques et sciences de l'ingénieur. Enfin il offre un modèle permettant de se repérer dans quatre espaces de pratiques du design et de déployer les outils et méthodologies adéquates pour mener à bien des projets de Design. L'ouvrage se termine avec un kit de démarrage permettant de rapidement faire le point sur les besoins et les outils nécessaires au déploiement d'un projet de Design.