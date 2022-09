Drag. L'autre visage des Queens et des Kings

Le premier livre sur l'univers du drag en France : histoire, témoignages, analyse d'une culture dont on ne connaît que les aspects spectaculaires. Le drag est une culture de l'underground passée sous le feu des projecteurs depuis quelques années. D'abord marginale, cette pratique a largement été popularisée par le succès de l'émission RuPaul's Drag Race. Depuis son lancement en 2009, elle n'a cessé de créer des vocations, par dizaines de milliers, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités artistiques pour des jeunes se cherchant parfois une place dans la société. Le journaliste Sofian Aissaoui est allé à la rencontre de celles et ceux qui incarnent le drag en France. Quinze portraits d'artistes qui nous font entrer dans leur univers, pour mieux comprendre leurs motivations et le sens qu'ils donnent à leur pratique artistique. Laissez-vous guider à travers la grande histoire du drag, depuis les bals des années 1920 jusqu'aux cabarets de la Butte Montmartre, en passant par les ateliers drag kings. Vous pousserez la porte du monde de Cookie Kunty, Minuit Divinyle ou encore Shammy des Vices Junior, qui se livrent à coeur ouvert partageant leur passion, leurs doutes et leurs espoirs.