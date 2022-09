L'astrologie en pratique

Un livre illustré qui introduit aux fondamentaux d'une astrologie authentique et donne toutes les clés pour pratiquer soi-même cet art divinatoire complexe, qu'on soit débutant ou confirmé. L'astrologie est l'art d'interpréter les astres et les mouvements planétaires, afin de recevoir une guidance pour répondre à une question ou anticiper son avenir. Dans cet ouvrage richement illustré, vous découvrirez les origines des douze signes et maisons du zodiaque, ainsi que le rôle des transits planétaires dans votre carte du ciel pour réaliser et interpréter votre thème astral. Vous serez initié aux différentes significations de chaque astre et planète, afin de savoir ce que révèle votre signe et votre ascendant sur votre personnalité et votre chemin de vie, tant sur le plan professionnel que relationnel et amoureux. Pour vous accompagner dans votre apprentissage, ainsi que stimuler et développer vos facultés intuitives, l'auteur vous propose de nombreux exercices ainsi que ses conseils avisés pour affiner votre pratique. Que vous soyez débutant ou expérimenté, une fois que vous aurez intégré les grandes définitions et symbolismes de cette discipline, cet ouvrage vous donnera toutes les clés pour mieux vous connaître, et mettre en relief vos points forts et vos faiblesses, ainsi que votre façon de réagir ou d'interagir avec votre environnement.