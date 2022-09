L'humanologue N° 7

Besoins, envies et dépendances Que voulez-vous (vraiment) ? De quoi avons-nous vraiment besoin ? D'amour, de temps libre, d'une carte bleue, d'un smartphone ? Nous autres humains, nous sommes des êtres de désirs mus par de multiples ressorts intérieurs : besoins, pulsions, désirs et envies multiples, le tout piloté par une volonté (souvent défaillante). Nous avons du mal à cerner nos propres aspirations. Et une fois définies, encore plus de mal à les mettre en oeuvre. La psychologie ne nous aide guère à y voir clair dans les motivations humaines : il existe des dizaines de théories sur le sujet. L'Humanologue vous propose un inventaire pour mieux s'y retrouver. L'autre façon d'aborder la question est d'observer et de s'interroger sur ce qui nous fait agir au travail, à la maison ou pendant notre temps libre (de la course à pied au binge-watching de séries télé).