La Savine. Histoire et mémoire(s) d'un territoire

Ce livre raconte l'évolution du quartier de La Savine, au nord de Marseille depuis 1850, à travers l'histoire de ses habitants : une mosaïque humaine et paysagère, une fresque urbaine mouvante. L'histoire de ce morceau de ville rencontre parfois la grande Histoire et raconte en partie celle de Marseille et de la France. D'abord campagne périphérique partagée entre agriculture et villégiature, il a été transformé par l'arrivée de l'eau (Canal de Marseille), du tramway et de l'Autoroute (A7). Puis, l'essor des Trente Glorieuses y a modifié profondément les modes de vies, de déplacement et d'habiter. Ces transformations ont permis un meilleur confort, mais aussi engendré des tensions conduisant à de nombreux morcellements. Aujourd'hui est venu le temps pour ce territoire pépinière du rap marseillais (B. Vice, Psy 4 de la Rime, l'Algérino, Soprano...) de réparer, améliorer et réaménager les lieux, tandis qu'un renouveau agricole laisse également entrevoir quel pourrait être son avenir.