Start-up Story

"L'entrepreneuriat est un road trip, avec ses embûches, ses obstacles, ses rencontres, ses imprévus. C'est ce voyage que je me propose de vous raconter dans ce livre". Quinze années de croissance, 600 collaborateurs, plus de 2 000 clients basés dans 130 pays, 11 millions d'utilisateurs, près de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel... Les chiffres de Talentsoft ont placé la barre très haut dans l'univers de la French Tech. Entre 2007 et 2021, année de son rachat, la start-up n'a cessé d'innover et de repousser ses limites, jusqu'à devenir un acteur phare de la gestion des talents. Alexandre Pachulski, cofondateur et chief product officer, retrace dans ce guide son aventure entrepreneuriale pour vous aider à vivre la vôtre. Au fil des neuf chapitres, il prodigue ses conseils avisés pour que vous abordiez sereinement chaque étape, depuis la définition du projet jusqu'à la vente ou à l'entrée en Bourse. Choisir votre équipe façon Ocean's Eleven, prendre pour modèle Björk ou Queen dans la création de produit, sentir la Force couler en vous, vous inspirer de Top Gun pour votre culture d'entreprise... En mettant le cinéma et la musique au service de son propos, Alexandre Pachulski fait de l'entrepreneuriat une superproduction dont vous êtes le héros. Vous refermerez ce livre avec l'envie de refaire le monde !