Portrait intime et politique du "boucher de l'Afrique". Dictateur sanglant de l'Ouganda de 1971 à 1979, le "Maréchal" Idi Amin Dada plonge son pays dans une terrible tragédie pendant huit longues années : il élimine presque 8 % de la population, détruit complètement l'économie et expulse brutalement tous les Indiens hors des frontières. Son " règne " est marqué par de nombreux attentats, d'importants conflits avec les pays voisins et des événements d'une violence inouïe - comme la séquestration à l'aéroport d'Entebbe d'otages libérés par les commandos israéliens lors d'un fameux raid. Si le monde garde en mémoire les extravagances sexuelles d'Idi Amin, ses foucades (il exigeait de se faire promener dans une chaise portée par des Européens), ses déclarations choquantes et rocambolesques multiples (notamment à la gloire d'Hitler), sa vie n'avait toutefois jamais fait l'objet d'une biographie approfondie jusqu'ici. Jean-Louis de Monstesquiou, qui a longuement rencontré et interrogé les acteurs encore en vie de cette triste épopée, dévoile le parcours à la fois politique et psychologique d'un personnage complexe. Les zones d'ombre - telles l'accession au pouvoir du dictateur et la complicité des grandes puissances qui ont longtemps fermé les yeux sur le drame ougandais - sont aussi explorées. Une biographie magistrale.