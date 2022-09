En sa présence. Autobiographie spirituelle

Après tant de livres sur les autres et pour les autres, Jacques Gauthier nous raconte son parcours, ou plutôt, car c'est cela qui demeure, le long compagnonnage de Dieu dans sa vie. Au fil des saisons, il déroule une époque et son existence, de l'enfance heureuse à l'adolescence tourmentée, de la vie hippie à la conversion au Christ, de l'Arche en France à la Trappe d'Oka, d'un mariage heureux à la vocation d'auteur, d'animateur au Café chrétien à professeur d'université, d'une thèse sur Patrice de La Tour du Pin à la rencontre avec Thérèse de Lisieux, de prédicateur de retraites à animateur au Jour du Seigneur, de la mort de ses parents à l'écriture de ce livre. Pour rendre hommage aux personnes que Dieu a placées sur la route et qui ont su révéler la beauté de son visage, l'auteur nous offre un voyage intérieur, une riche épopée dans le monde et en Eglise. Ses mots, qu'il choisit en poète, rejoignent notre soif de foi et d'espérance. "Voir la vie en poète, mais la traverser en croyant ; poésie et foi se nourrissent mutuellement dans ma quête du Christ. J'ai risqué ma vie sur l'invisible, et ne suis pas tombé dans le vide. A la fin, je franchirai le fil d'arrivée en dansant, car je sais que je suis attendu, aimé". Conférencier, poète et essayiste, Jacques Gauthier a été professeur à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Père de famille, animateur de retraites et spécialiste des saints, il a publié plus de 80 ouvrages, largement diffusés dans toute la francophonie.