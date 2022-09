Le Visiteur du Futur. Rétrospective

Née en 2009 et diffusée à l'origine sur Dailymotion, la web-série Le Visiteur du Futur est devenue un véritable phénomène au fil des saisons grâce à une communauté de fans grandissante. 13 ans plus tard, Le Visiteur du Futur devient un long-métrage et s'apprête à débarquer sur grand écran en septembre 2022 ! Dans ce livre-rétrospective supervisé par François Descraques, le créateur de la série, retrouvez tous ceux qui ont fait les épisodes des 4 saisons, diffusées et produites par Ankama à partir de la saison 3. Toute la troupe de comédiens, avec au premier rang Raphael Descraques, Slimane-Baptiste Berhoun et Florent Dorin, livre souvenirs et témoignages sur cette série innovante qui a pavé le chemin à de nombreuses vocations. Fait assez rare, 13 ans plus tard, ils retrouvent leurs personnages dans cette folle aventure qui se poursuit par un long métrage au cinéma, produit par Pyramide Production. La date de sortie est annoncée pour septembre 2022. Au fil de ces quelques 200 pages et à travers de nombreuses photos inédites des coulisses, revivez l'expérience de cette équipe de créateurs et de comédiens, amis dans la vie, et de ceux qui ont façonné le succès de cette série. Et plongez en exclusivité dans les coulisses du Visiteur du Futur - le film, avec en tête d'affiche le comédien Arnaud Ducret. Environ 200 pages couleur - plus de 300 photos !