Fondée sur une étude menée en mai 2019, spécifiquement menée en vue de la rédaction de cet ouvrage, auprès de plus d'une centaine d'experts du monde agricole, cet ouvrage souhaite donner des idées pour construire l'agriculture de demain, en 2040. Partant des questions que chacun se pose légitimement, l'auteur tente de définir les contours des décisions qui devront être prises pour accompagner les agriculteurs vers la transition agroécologique, l'utilisation des outils connectés. Mais il tente également de déterminer quel sera le modèle de l'exploitation agricole du futur, les modes de consommation et leur impact sur les plans économiques et environnementaux.