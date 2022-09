L'évangile selon saint Matthieu

Plus d'un demi-siècle après le fameux commentaire de Pierre Bonnard, celui de Matthias Konradt est un événement : il a le grand mérite de rendre les derniers résultats de la recherche sur le premier évangile accessibles à un public plus large, tout en offrant une approche originale par la mise en valeur de ses références multiples à la Bible hébraïque. En mettant l'accent sur l'art de la composition du récit, le commentaire montre comment celui-là dévoile progressivement l'identité messianique de Jésus comme Emmanuel, Fils de Dieu et Fils de David, et comment il met au jour une éthique dont la portée dépasse celle du " Sermon sur la montagne " .