Eclairer ou éblouir ? Révélez votre leadership à l'aide de Process Communication Model

Aujourd'hui plus que jamais, les dirigeants ont besoin d'un nouveau modèle de leadership. Ils se rendent compte qu'une réelle transformation ne peut s'opérer autrement que par des relations qui ont du sens. Dans son ouvrage, Nate Regier s'appuie sur la Process Communication (PCM), un modèle de communication comportemental qui enseigne aux individus à échanger, se motiver, résoudre les conflits en comprenant les types de personnalité et leur diversité. La PCM ne se limite pas à la seule diversité des types de personnalités, c'est un grand voyage dans la conscience et la transformation personnelle. Avec ce livre, les leaders, autant juniors que seniors, les consultants également, auront accès à un modèle de leadership. Un modèle pour apprendre comment les intérêts des individus et du collectif peuvent être conciliés. La NASA, les studios d'animation Pixar, BMW, autant d'entreprises. ayant eu recours à la PCM pour améliorer leurs relations avec authenticité, confiance, agilité. Pourquoi pas vous ?