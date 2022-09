Tout commence avec le corps. Tout commence avec nos sens, nos sensations corporelles qui activent notre cerveau. A partir de son expérience de la danse et des neuro-sciences, Lucy Vincent nous fait découvrir, dans ce nouveau livre, à quel point le fait de stimuler ses sens en mobilisant son corps est essentiel pour développer son cerveau et l'entretenir tout au long de la vie. Comme le petit enfant qui apprend à marcher enrichit ses capacités, vous découvrirez aussi, sur la base d'exercices pratiques, comment entraîner votre cerveau à partir des bienfaits de certains mouvements et de techniques psychocorporelles. Notre corps n'est pas notre meilleur ami, il est vraiment nous. Et mérite toute notre attention ! Une approche révolutionnaire pour lutter contre les états de mal-être et le vieillissement.