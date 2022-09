Piloter son VTT et son VTT électrique

Cette nouvelle édition actualisée, enrichie et remaquettée de ce guide de référence accorde désormais une place au VTT à assistance électrique. Ce livre s'adresse aussi bien aux débutants qu'à ceux qui roulent depuis de nombreuses années. L'objectif de cet ouvrage est de vous faire aimer le VTT, activité technique où les gestes évoluent sans cesse ! A travers huit chapitres, vous découvrirez toutes les techniques pour vous faire plaisir en toute sécurité et sur tous terrains quel que soit votre niveau et votre monture (VTT " musculaire " ou VTT à assistance électrique) : rouler sur les racines, sortir d'une ornière, sauter un obstacle, ancrer son VTT dans une courbe... Des idées d'exercices sont données pour qui veut s'entraîner. Enfin, l'auteur a mis en évidence les astuces et les points importants pour progresser rapidement, appuyés par des photos de qualité et des illustrations claires. Le VTT est un très beau jouet, idéal pour découvrir les terrains ludiques et magnifiques que la nature nous offre.