Réussir ses ECOS et EDN en Orthopédie et Traumatologie. Fiches d'examen clinique

Cet ouvrage pédagogique et pratique s'adresse aux étudiants en DFASM souhaitant se préparer efficacement aux EDN et aux ECOS en orthopédie et traumatologie. Il propose une approche originale en offrant 3 grands outils utiles tant pour les stations ECOS les autres types d'épreuves que pour l'examen d'un vrai patient. Après une première partie rappelant les notions indispensables l'ouvrage aborde successivement les articulations et régions de l'appareil locomoteur : Epaule Coude et poignet Main Hanche Genou Cheville et pied. Chacune des parties est composée de 3 sous-parties : 1° Fiches d'examen clinique. 2° Iconographie progressive accessible en ligne : cas cliniques muets mais également légendés expliqués progressifs dans la difficulté pour bien comprendre et s'entraîner aux zones à pointer. 3° Entraînements ciblés : QRM miniDP ECOS et QROC corrigés et commentés avec les bonnes réponses en gras pour une meilleure mémorisation. Avec ses fiches d'examen clinique et ses 155 cas cliniques 90 QRM 22 miniDP et 69 QROC ce livre donne tous les atouts et les clés pour réussir ses EDN et ECOS.