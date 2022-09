La dermatologie facile aux EDN. Fiches de synthèse illustrées

Une macule purpurique ? Une plaque érythémato- squameuse ? Une pustule ? Identifier les pathologies en dermatologie et réussir les ECNi n'aura jamais été aussi facile grâce aux fiches de synthèse illustrées de cet ouvrage dont la force réside dans l'approche fondée sur la mémoire visuelle et la description des lésions. Ce guide est l'outil indispensable pour réviser les ECNi : - La sémiologie dermatologique y est résumée - Les 28 items de la discipline sont abordés - 250 photos illustrent les pathologies - Le parcours diagnostique est explicité par des points essentiels faciles à mémoriser. Concret synthétique et pratique cet ouvrage vous donne toutes les clés pour réviser efficacement et réussir les ECNi. Cet ouvrage réalisé par le docteur Charles Velter praticien assistant spécialiste service de dermatologie Institut Gustave Roussy Villejuif a été validé et préfacé par le professeur Dan Lipsker.