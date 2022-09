Propos sur le bonheur. Sélection inédite

Etre heureux : enjeu philosophique fondamental, dont s'est emparé Alain sans aucun sentimentalisme. En héritier de Montaigne, Descartes et La Bruyère, il exhorte son lecteur à se délivrer des passions tristes et à s'engager dans l'action. Ainsi, le bonheur est le fruit d'un apprentissage, qui invite à une hygiène de vie fondée sur la maîtrise de soi. Avec ces considérations, dont nous proposons une sélection inédite, se déploie une unité philosophique d'une rare densité intellectuelle. Courts, accessibles, vivifiants et pleins d'optimisme, les Propos sur le bonheur, rassemblés en recueil en 1925, sont l'oeuvre la plus célèbre et la plus aimée du philosophe.