Omar Raddad, un combat pour la vérité

"OMAR M'A TUER". Toutle monde se souvient de cette inscription tracée avec le sang de GhislaineMarchal, assassinée à l'arme blanche dans la cave de sa villa de Mougins, en1991. Le crime avait été immédiatement attribué à son jardinier Omar Raddad. Malgré ses cris d'innocence, le jeune Marocain avait été condamné à dix-huitans de réclusion. Depuis trente ans, la lutte pour la révision du procès n'a jamaiscessé. Une nouvelle requête vient d'être déposée sur la base de nouveaux ADNinconnus ainsi que sur la découverte d'une enquête de gendarmerie restéesecrète. Mais quels sont lesressorts de cette affaire, l'une des plus graves erreurs judiciaires de cesdernières décennies ? L'avocate d'Omar Raddad, ainsi qu'un ancien juge d'instruction, devenu député, nous racontent lescombats qu'ils ont dû mener pour faire éclater la vérité et nous dévoilent lesdysfonctionnements d'un système judiciaire qui permet ces drames humainssouvent irréparables. Sylvie Noachovitch est avocate pénaliste au Barreau de Paris. Elle est l'avocate d'Omar Raddad et lutte depuis plus de 30 ans contre les erreurs judiciaires. Georges Fenech est ancien juge d'instruction et député honoraire. Il est co-auteur de la réforme sur la révision criminelle.