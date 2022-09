Ils ont résisté à Hitler. Allemagne 1930-1945, de l'opposition à la résistance

On sous-estime beaucoup l'opposition à Hitler en Allemagne. Or, de 1933 à 1945, des milliers de personnes, dans toutes les classes de la population, ont été actives dans cette résistance au IIIe Reich, de façon très concrète. Dans un récit palpitant, Patrick de Gmeline nous fait revivre les différentes tentatives de complot contre Hitler, et la répression qui les a suivis. Ce livre met en avant de façon très vivante la variété des parcours et des motivations de leurs acteurs. Il nous plonge dans la résistance militaire, incarnée notamment par le colonel von Stauffenberg et l'amiral Canaris. Il décrit des personnalités fortes comme l'évêque catholique von Galen ou le théologien protestant Eugen Gerstenmaier. Il revient sur les grandes figures de la société civile, telles Sophie Scholl ou l'ouvrier August Landmesser, photographié refusant de faire le salut nazi dès 1936. Mais il rend également hommage à bien des personnalités méconnues des Français. Des modèles qui font réfléchir, et qui nous rappellent que la paix et la démocratie ne sont jamais des acquis définitifs. Patrick de Gmeline, historien militaire, a publié une trentaine d'ouvrages couronnés par une dizaine de prix. Parmi ses titres : Cadets de Saumur, Sous-marins allemands au combat, Tom Morel, le héros des Glières, Chasseurs alpins en Afghanistan, Les As de la Grande Guerre, Charles Nungesser... Mais aussi une biographie de la duchesse d'Uzès (Perrin). Il se spécialise dans les BD historiques aux Editions du Triomphe.