Le grand livre des agrumes

L'orange, la clémentine, le citron et le pamplemousse, tout le monde connait. Mais la famille des agrumes est bien plus vaste. C'est seulement depuis une quinzaine d'années qu'elle est arrivée dans les cuisines des chef(fe)s et devient aujourd'hui de plus en plus accessible à chacun d'entre nous. Il existe plus d'une centaine de variétés d'agrumes en France qui offre une palette de couleurs et de saveurs presque infinie. L'épicurienne et auteure Anne Etorre est partie pendant plus d'un an à la rencontre du monde des agrumes pour vous partager tous les secrets de ces fruits. En collaboration avec Perrine et Etienne Schaller, propriétaires d'une des plus grandes collections d'agrumes à Eus dans les Pyrénées orientales et avec le soutien de l'INRA-CIRAD (Institut national de la recherche agronomique), elle vous plonge dans l'histoire passionnante et l'origine des agrumes, décortique 18 fruits et leurs variétés, livre tous les trucs et astuces pour transformer et conserver ces fruits et offre une centaine de recettes accessibles pour cuisiner les agrumes, imaginées pour la moitié d'entre elles par des chef(fe)s.