Maman solo. Entre solitude et liberté, bien vivre sa monoparentalité

A l'heure où la maternité se vit de multiples façons et où l'on dénombre plus de deux millions de mères célibataires en France, Shane Love, maman solo depuis près de sept ans, retrace son parcours personnel dans ce livre incarné et joyeux. Parce que derrière la multitude de maternités solos, avec ou sans papa, en garde alternée ou exclusive, célibataires ou divorcées, il existe une vraie communauté de femmes soudées, Shane Love propose aussi des témoignages authentiques et variées de femmes concernées. Elle fait également appel à des professionnels pour donner des conseils avisés afin d'être maman solo en toute sérénité. Ce livre a donc pour vocation de rassurer les femmes dans leur parcours, de les déculpabiliser et de leur donner toutes les clés pour une vie de solo épanouie. Ne serait-il pas temps d'abandonner la case " mère isolée " et de valoriser toute la puissance de ces femmes qui jonglent habilement au quotidien entre les enfants, le boulot, la garde alternée, la vie de célibataire, la pension alimentaire, la solitude parfois, la liberté souvent ?