La fabrique à gâteaux de Zoë

Le gâteau est le symbole ultime de la fête, utilisé pour marquer les anniversaires, les mariages ou même juste un mardi soir. Dans Les Gâteaux de Zoë, l'auteure à succès et boulangère experte Zoë François démystifie l'art des gâteaux à travers plus de 85 recettes simples et faciles. Découvrez des douceurs telles que le gâteau à la noix de coco, le gâteau aux pommes avec glaçage au miel et au bourbon, et le décadent gâteau du diable au chocolat. Laissez-vous guider pas à pas par Zoë pour réaliser ces délicieuses créations. Zoë François vous montre comment célébrer n'importe quelle occasion, grande ou petite, avec un délicieux gâteau fait maison.