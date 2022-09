ArtItalies N° 28/2022

Le Bulletin de l'association des historiens de l'art italien, publication annuelle de l'AHAI, est une revue scientifique qui rassemble des articles de fond, des actes de journées d'études, des comptes-rendus d'ouvrages et un bloc notes reflétant l'actualité de la recherche. De par sa vocation internationale et pluridisciplinaire, il considère toute problématique ayant trait à l'art italien de l'Antiquité à nos jours et accorde, dans le souci de valoriser les échanges culturels entre pays, une importance particulière à l'étude des rapports franco-italiens. Il s'adresse à un large public d'universitaires, de conservateurs, de chercheurs et d'amateurs.