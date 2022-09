Guide Ulysse Fabuleux Portugal, Visiter le Portugal, Les attraits du Portugal, Voyager avec le guide Ulysse au Portugal, Partir à la découverte du Portugal, Photos du Portugal et ses régions Fabuleux Portugal vous invite à parcourir les rues et ruelles animées de l'effervescente capitale Lisbonne et de la séduisante Porto. Il vous convie à l'exploration des routes spectaculaires de la vallée du Douro et des plages ensoleillées de l'Algarve, vous fait revivre l'époque médiévale à Óbidos et Coimbra, et vous révèle tout le faste du style manuélin, témoin de l'épopée des grandes découvertes. Explorez en images et en textes les merveilleux sites qu'offre le Portugal avec ce guide Ulysse tout en couleurs de la collection Fabuleux. Ce guide contient une liste descriptive et détaillée des principaux attraits des différentes régions du pays, chaque site étant coté par un système d'étoiles pour vous aider dans vos choix de visites, le tout illustré de nombreuses photographies tout en couleurs.