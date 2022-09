Equateur et Galapagos. 6e édition

Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour un séjour inoubliable à l'Equateur Une nouvelle édition tout en couleurs et avec de nombreuses photos. Les meilleures expériences d'un voyage à l'Equateur : le Parque National Yasuni, Cuenca, les plages de la côte nord-est, les baleines au large de l'Isla de la Plata, la boucle de Quilotoa, Punta Suarez... Un chapitre très complet sur les activités en plein air : randonnées, trekkings, rafting, ainsi que des excursions dans la jungle ou encore l'observation de la faune et de la flore. Toutes les informations pratiques pour préparer son voyage et éviter les casse-tête. Des cartes nombreuses et une couverture complète des moyens de transport pour se repérer plus facilement et être autonome dans ses déplacements. Tout pour organiser un voyage dans les îles Galápagos : quand partir, les différents types d'excursions, itinéraires, forfaits, ainsi que de bons plans pour les petits budgets. Un cahier tout en couleurs sur la faune sauvage des îles : mammifères, oiseaux terrestres et marins, reptiles...