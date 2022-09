Entreprises à mission

ENTREPRISES A MISSIONS : Changer le monde ou disparaître. Seules les organisations ayant un impact positif prospèreront dans les toutes prochaines années, car elles seront choisies par les salariés, les consommateurs, les investisseurs et les partenaires. Les faits sont là ! La nouvelle génération se mobilise. Les consommateurs recherchent des marques militantes. Les salariés se soucient du comportement de leur entreprise et de son impact sur la société. De ce point de vue, clairement, la pandémie est un avertissement pour tous. Bien sûr, toutes les entreprises n'ont pas vocation à devenir Entreprise à Mission, toutes ne sont pas aussi avancées... Mais toutes, qu'elles soient grandes ou petites, avancent sur ce chemin. Elles n'ont plus le choix.