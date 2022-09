La grammaire pour écrire cycle 3 + Ressources numériques

Un ouvrage à la fois didactique, méthodologique et pratique pour enseigner la grammaire de façon à être efficace lors de la production écrite. Les quatorze chapitres de cet ouvrage permettent de traiter les notions grammaticales centrales au cycle 3 (Comment identifier un verbe ? Comment identifier un nom ? Comment identifier le sujet d'un verbe ?) mais aussi de prendre en compte d'autres problèmes de langue rencontrés dans l'écriture de textes (Comment faire parler les personnages ? Quel est le rôle de la ponctuation ?). Les activités articulent grammaire et orthographe, mais aussi grammaire et lexique. Pour chaque notion traitée, l'ouvrage présente : Une mise au point synthétique sur les enjeux de l'enseignement de la notion en lien avec les programmes, la place dans la progression, les connaissances linguistiques et les résultats des recherches psycholinguistiques ou didactiques sur les difficultés possibles des élèves. Des exemple d'affichage de synthèse pour la classe Des corpus d'observation prêts à l'emploi : des ensembles de phrases ou extraits de littérature de jeunesse pertinents pour travailler la notion, avec des exemples d'exploitations en classe Des activités ritualisées faciles à mettre en place permettant aux élèves de mobiliser les connaissances grammaticales. Des situations d'écriture avec une indication précise des consignes et des aides apportées ainsi que des exemples de textes d'élèves. Des tâches d'évaluation avec des degrés différents de difficulté pour gérer la différenciation. Ressources numériques : tous les documents à imprimer et/ou vidéoprojeter (exercices, bilan. . . ).