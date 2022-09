C'est ma grossesse

Du premier test au post-partum, la grossesse en 300 questions. Le test est positif, je fais quoi ? Je saigne, c'est grave ? Sexuellement, peut-on tout faire ? Puis-je refuser une épisiotomie ? L'allaitement maternel est-il meilleur que le lait artificiel pour mon bébé ? Vous êtes enceinte et vous désirez tout savoir, sans filtre. Vous voulez des infos utiles, des sources fiables, une sage-femme à vos côtés : ce livre est là pour vous. Mois après mois, vous y lirez les conseils d'Anna Roy. Elle apaisera vos doutes, vous livrera ses astuces. Un guide accessible et sans tabous pour toutes les femmes enceintes ! Sage-femme depuis dix ans, Anna Roy est chroniqueuse pour " La Maison des maternelles " (France 2). A 35 ans, elle est la voix qui compte sur les questions de grossesse et de maternité. Elle a écrit ce livre avec Caroline Michel, journaliste spécialisée dans la santé des femmes.