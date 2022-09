Blood and honey

Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Après avoir échappé de justesse à la mort, Lou, Reid, Coco et Ansel fuient l'Assemblée des sorcières, le royaume et l'Eglise. Le temps et la chance jouent contre eux. Pour survivre, ils vont avoir besoin de puissants alliés. Mais lorsque Morgane les entraîne dans le jeu fatal du chat et de la souris, ils sont obligés de se tourner vers la terrible reine des Dames Rouges pour obtenir de l'aide. Alors que Lou sonde un côté sombre de la magie qu'elle croit nécessaire pour protéger son mari et ses amis, Reid explore à contrecoeur son nouveau pouvoir. Comment survivront-ils alors qu'ils n'ont nulle part où se cacher ?