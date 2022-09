Mauvais daron

Daniel et Rene?, deux retraite?s au caracte?re bien trempe?, qui, depuis la mort de leur femme, vivent ensemble dans une petite maison au bord de l'Yvette, ne re?vent que d'une chose : s'offrir un camping-car et tailler la route ensemble. Pour financer leur projet ils de?cident de se lancer, a? bord de leur antique Peugeot 404, dans le cambriolage d'une riche proprie?te?. Mais a? leur a?ge, c?a rele?ve e?videmment de la haute voltige... Le?ni, lui, vivote avec son pote Euse?be, cumulant embrouilles et petits boulots. Mais quand Daniel leur propose de l'aider a? refourguer les bijoux vole?s, le temps va se ga?ter pour tout le monde. Entre un juge de?pressif, une racaille complotiste, un flic phallocentrique, et des femmes au bord de la crise de nerfs, les deux compe?res Daniel et Rene? sont loin d'e?tre sortis d'affaire.