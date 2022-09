Religion, fait religieux et management. Diagnostic et perspectives

L'ouvrage fait le point sur nos connaissances concernant le management des comportements religieux au travail. En donnant la parole à des praticiens, en plus de contenir des recherches originales, il montre à quel point ce sujet de société fait l'objet d'approches variées à la fois en France, mais aussi à l'international. Il aborde donc au détour des chapitres le positionnement d'entreprise, le rôle du manager de proximité, ou encore le ressenti des collaborateurs croyants. Des questions importantes sur l'image de l'entreprise et sa gestion, en lien avec les choix faits en matière d'expression religieuse au travail sont également posées. En consolidant les connaissances actuelles, cet ouvrage est une étape de plus vers une régulation apaisée et contextualisée de ce phénomène contemporain.