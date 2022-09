On ne naît pas manager, on le devient !

A 25 ans, Julie Zhuo, designer dans une start-up, n'aurait jamais pensé devenir manager. Mais voilà, la proposition est tombée et elle l'a acceptée sans trop savoir dans quoi elle mettait les pieds... Après une explication rapide de ce que le management est ou n'est pas, Julie Zhuo livre un témoignage riche et instructif sur son évolution professionnelle et sur les obstacles qu'il lui a fallu surmonter pour devenir un manager légitime. Chaque chapitre s'ouvre sur un dessin humoristique sur le thème "A faire/à proscrire" . L'ouvrage vise à désinhiber les managers en puissance, à les décomplexer en leur montrant qu'à force de travail sur soi et de formation, ils peuvent accéder à des fonctions managériales. Il s'agit de "forcer le destin" , de s'appuyer sur son expérience (y compris sur ses échecs) et de bien se connaître pour progresser et continuer à grandir avec ses équipes. Rédigé dans un style rassurant et accessible, ce témoignage ne fait pas appel à des théories complexes. Il s'agit d'une source d'inspiration pour tous les professionnels souhaitant évoluer, manquant de confiance en eux ou ne se sentant pas légitimes. Le lecteur pourra y piocher des conseils au gré de son questionnement.