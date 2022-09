J'ai vraiment envie de voler

Heinrich se réveille perdu et amnésique. Tout pourrait s'arrêter là et, en compagnie d'un affreux chien, d'une vieille lunatique, et d' "elle" , la vie pourrait suivre son cours, ici. Mais comment rester ici, en ignorant à jamais ce qu'il y a là-bas ? Mu par une volonté inexplicable, Heinrich part à la recherche de ses souvenirs. Mais quel en sera le prix ?