Ce roman est une confusion frénétique du moi. Frénésie de la coupure est un roman qui raconte l'errance d'Arnaud Renard, étudiant en philosophie. Il traverse un champ de mines mentales où réel et imaginaire se confondent. Il subit, impuissant, cette frénésie de césures psychologiques, fantasmes obscènes et cauchemardesques. Cette fantasmagorie est exacerbée par le désir déchirant qu'il entretient pour Lise Aberrant, son ex-colocataire, actrice X et performeuse. Autour d'elle gravitent d'autres personnages troublants, famille déjantée disséminée dans les visions d'Arnaud. Entre déraison, fantasmes et drogues, Arnaud se demande : est-il devenu fou ? Et vous, saurez-vous garder les pieds sur terre à travers délires et hallucinations ?