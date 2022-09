La fille du milieu

Recette immanquable pour une fille du milieu Vouloir très fort que ce soit un garçon. Si vous voyez que c'est une fille, placez-la au milieu de votre famille et laissez faire. Ne lui accordez pas la moindre importance et essayez même de l'ignorer, vous verrez bien ce qu'il en sortira. Rajoutez à la recette, c'est écrit, une bonne poignée d'abus en tous genres, agrémentés de reproches bien culpabilisants et de phrases assassines. Mélangez bien et attendez que cela grandisse dans son coin, sans lui prêter la moindre attention. Si la recette est suivie à la lettre, cette petite fille abusée deviendra une jeune fille traumatisée, mal dans sa peau. C'est la recette, assurément certaine, pour obtenir une "Isabelle" déjà détruite avant sa vie d'adulte. Elle démarrera dans la vie, apeurée et convaincue d'être une mauvaise fille coupable de l'insatisfaction de ses parents. Malgré cela, elle a appris à sourire, à donner et à recevoir. Car au final, la vie l'emporte...