Le prince de ce monde. Précis de démonologie occidentale et dictionnaires des démons

Qu'est ce qu'un démon ? Quelles sont les fonctions magiques de ceux-ci et comment sont ils visualisés par les mortels ? Ce livre vous éclaire et répond à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur le monde de l'occulte. Saviez-vous que pour invoquer Lucifer il vous faut sacrifier une souris ? Qu'un Lycanthrope (ou Loup-garou) peut être créé en invoquant le démon Lycas ? Le Diable connaît, à l'heure actuelle, un regain d'intérêt qui va de la fascination à l'inquiétude, de la curiosité à une certaine terreur. Car celui que le nouveau Testament nomme " Le Prince de ce Monde " semble être plus présent que jamais. Pour comprendre et appréhender ce phénomène, pour savoir vraiment ce qui est en cause et de quoi - ou de qui - l'on parle, un ouvrage sérieux manquait cruellement. Il fallait un livre parfaitement documenté, le plus complet possible, capable de déchiffrer et clarifier le discours démonologique. A côté d'une analyse approfondie axée sur l'existence des démons, leur histoire et le danger à les invoquer, en passant par la signification des pactes, des envoûtements et des messes noires, cet ouvrage nous entraîne dans l'univers des entités démoniaques. Un dictionnaire exhaustif les répertorie toutes, décrivant leur apparence, leurs fonctions, leurs prescriptions magiques et les dangers inhérents à leur éventuelle activation. Outil indispensable pour les uns, lecture passionnante et pittoresque pour les autres, ce livre, écrit par deux grands érudits qui ont longtemps enseigné les multiples facettes de la magie ou de la sorcellerie, est indispensable pour tous ceux et celles qui s'intéressent, de près ou de loin, aux sciences occultes.