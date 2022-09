San Francisco. 3e édition

Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir San Francisco Un guide spécialement conçu pour les voyages en profondeur, tout en couleurs et illustré par de nombreuses photos. Des plans généraux en ouverture de chaque quartier, des plans détaillés en fin d'ouvrage, et un plan détachable de la ville pour faciliter les déplacements. Une sélection par nos auteurs d'adresses d'hébergements, restaurants et bars à très bon rapport qualité/prix, et des astuces pour découvrir "SF' hors des sentiers battus. Les principaux musées et monuments décrits dans le détail : plans et illustrations, infos pratiques, histoire et contexte, points forts... Une couverture exhaustive des quartiers de la ville et de leurs sites incontournables : le Golden Gate Bridge, Alcatraz, Fisherman's Wharf, Castro, Mission... Des itinéraires sur 4 jours et des promenades commentées dans les différents quartiers. Un focus sur la scène lesbienne et gay et une sélection étendue d'adresses où sortir et faire la fête. Une couverture approfondie des aspects culturels les plus intéressants d'un voyage à San Francisco, et des sections ciblées sur la littérature, les arts visuels, la musique et l'architecture, ou encore l'histoire. Des excursions autour de San Francisco, notamment vers les célèbres vignobles de la Napa Valley.